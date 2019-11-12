قضي الأمر .. زلاتان يقرر البقاء مع لوس أنجلوس

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

إبراهيموفيتش

قرر المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش البقاء في بطولة الدوري الأمريكي للمحترفين مع فريقه لوس أنجلوس ، وذلك من خلال تجديد عقده مع ناديه لمدة موسمين إضافيين.



زلاتان يقرر البقاء مع لوس أنجلوس

وفي سياق متصل أكد موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي أن عرض لوس أنجلوس جالاكسي لتجديد عقد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش صاحب ال38 عاماً يعتبر الأكثر إغراءً .

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وأضاف المصدر بأن النادي الأمريكي عرض على إبراهيموفيتش عقد لعامين مع حصوله على مبلغ 14 مليون يورو خلال هذه المدة وهوا ما رحب به زلاتان.

وكان إبراهيموفيتش قد انضم لجالاكسي في شهر مارس ممن عام 2018، ولعب 58 مباراة وسجل 53 هدفاً.

تنافس أوروبية على ضم زلاتان

وارتبط زلاتان إبراهيموفيتش بالعودة إلى أوروبا بعد انتهاء عقده مع لوس أنجلوس جالاكسي في نهاية العام الحالي، وهنالك اهتمام من عدة أندية كبيرة.

عقد إبراهيموفيتش مع لوس أنجلوس

ومن المنتظر أن تنتهي مسيرة إبرا مع فريقه الحالي لوس أنجلوس جالاكسي في الدوري الأمريكي لكرة القدم في شهر ديسمبر القادم وهوا موعد نهاية عقد النجم السويدي مع الفريق الأمريكي حيث يقدم الاعب صاحب ال 38 عاما مستويات رائعة وهوا هداف الفريق حاليا.