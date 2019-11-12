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شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تقرر المشاركة في كاس الخليج 24 بقطر والان مع التفاصيل
الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
وافق الإتحاد البحريني لكرة القدم، على المشاركة في بطولة كاس الخليج العربي في نسخته الـ24 التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة نهاية الشهر الجاري .
وجاءت موافقة الإتحاد البحريني "بناء على تجديد الدعوة التي وجهها اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم ، إلى الاتحاد البحريني لكرة القدم ، بهدف طلب المشاركة في البطولة" .
وستقام بطولة خليجي 24 خلال الفترة من 24 نوفمبر وحتى السادس من ديسمبر 2019 في الدوحة .
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