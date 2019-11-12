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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقرر المشاركة في خليجي 24 بالدوحة والان مع التفاصيل
الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
قررت الإتحاد الإماراتي لكرة القدم، مشاركة المنتخب في بطولة كاس الخليج العربي في نسختها الـ24 والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة .
وقالت وكالة وام الإماراتية، في خبر مقتضب "بناء على تجديد الدعوة التي وجهها اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم إلى اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم ، بهدف طلب المشاركة في بطولة كأس الخليج الرابعة والعشرين والتي ستقام خلال الفترة من 24 نوفمبر الجاري وحتى السادس من ديسمبر 2019 في الدوحة قرر اتحاد الكرة مشاركة المنتخب الوطني في هذه البطولة" .
وكانت الإمارات والسعودية والبحرين قد أعلنت مقاطعتها بطولة خليجي 24 التي تستضيفها قطر وذلك في إطار المقاطعة الشاملة التي بداتها الدول الثلاث في يونيو 2017م .
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