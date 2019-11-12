الامارات | اتحاد الكرة يقرر المشاركة في خليجي 24

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر المشاركة في خليجي 24 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد كرة القدم مشاركته في خليجي 24 بالدوحة وقال بيان اتحاد الكرة الذي نشر على الموقع الرسمي: “بناء على تجديد الدعوة التي وجهها اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم ، إلى اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم ، بهدف طلب المشاركة في بطولة كأس الخليج الرابعة والعشرين والتي ستقام للفترة من 24 نوفمبر وحتى السادس من ديسمبر 2019 في الدوحة ، قرر اتحاد الكرة مشاركة المنتخب الوطني في هذه البطولة”. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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