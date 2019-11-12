شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا تفوز على زامبيا 3-1 في أمم إفريقيا تحت 23 سنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز منتخب نيجيريا الأولمبي على نظيره الزامبي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم/الثلاثاء/، على ملعب استاد السلام، في ختام الجولة الثانية من المجموعة الثانية في بطولة إفريقيا تحت 23 عاما والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر الجاري.

بها الفوز، رفع منتخب نيجيريا رصيده إلى 3 نقاط ليحتل المركز الثاني خلف جنوب إفريقيا (4 نقاط) متفوقاً على كوت ديفوار الثالث (3 نقاط) بفارق الأهداف، بينما بقيت زامبيا في المؤخرة برصيد نقطة واحدة.

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ونجح الفريق الزامبي بعد بداية حماسية ومحاولات هجومية مستمرة في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 12 بعد تمريرة ذكية خلف الدفاع أسفرت عن انفراد اللاعب داكا الذي سدد كرة مرت إلى الشباك.

وجاء التعادل سريعاً عن طريق أوكونكو في الدقيقة 16 بعد عرضية من ركلة ركنية حولها لاعب نيجيريا بيمناه إلى الشباك لتعود النسور من جديد إلى المباراة.

وفي الدقيقة 65 سجل اللاعب نواكالي هدف تقدم المنتخب النيجيري من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء أرسلها مباشرة إلى شباك الفريق الزامبي.

ونجح فريق نيجيريا في إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 90 بعد انفراد تام انتهى بتسديدة مرت إلى الشباك الزامبية لينتهي اللقاء بتفوق النسور الخضراء بثلاثة أهداف مقابل هدف.