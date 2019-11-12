شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الإمارات والبحرين يشاركان في كأس «خليجي 24» بقطر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت كل من الإمارات والبحرين رسميا، الثلاثاء، عودتهما عن قرار مقاطعة كأس الخليج «خليجي 24» لكرة القدم المقررة في قطر، والمشاركة في البطولة التي تنطلق في 24 الشهر الحالي.
وخرج الاتحادان الإماراتي والبحريني في بيان بنفس الصيغة، حيث قالا أنه «بناء على تجديد الدعوة التي وجهها اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم» إلى الاتحادين البحريني والإماراتي لكرة القدم فإن الاتحادين قررا «المشاركة في هذه البطولة».
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