شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يضع الرتوش الأخيرة فى صفقة انتقال إبراهيموفيتش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير صحفى بريطانى عن رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع السويدى زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم لوس أنجلوس جالاكسى الأمريكى.

وذكرت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية أن اليونايتد يريد استعادة مهاجم الفريق السابق، لاسيما أن عقده الحالى مع لوس أنجلوس جالاكسى، ينتهى في شهر ديسمبر المقبل.

وغادر زلاتان (38 عامًا) مانشستر يونايتد في عام 2018، لينضم إلى الفريق الأمريكى، وسجل خلال فترته مع الشياطين الحمر 29 هدفًا.

وظهر إبراهيموفيتش بمظهر مميز مع لوس أنجلوس جالاكسى، بعدما سجل 31 هدفًا وقدم 8 تمريرات حاسمة، حتى الآن.

وارتبط زلاتان بالانضمام إلى صفوف ميلان، عقب نهاية فترته مع لوس أنجلوس.

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وأضافت الصحيفة أن مانشستر يونايتد يائس من القدرة على الحصول على تعزيزات مهمة وإضافية للفريق في فترة الانتقالات الشتوية، ولذلك يعد زلاتان أولوية للفريق، خاصة بعد الفراغ الذي تركه الثنائى روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز بعد رحيلهما لإنتر ميلان. ونوهت بأن مانشستر على اتصال مع زلاتان، لإقناعه بالعودة مجددًا لارتداء قميص الشياطين الحمر.

ترعرع زلاتان، بجانب شقيقاته الثلاث وشقيقيه، في حى روزينبرج في مالمو المعروف بكثرة السكان المهاجرين الذين يقطنونه. بعد تلقيه زوجًا من الأحذية الرياضية وهو في عمر السادسة، بدأ زلاتان بالتنقل بين أندية الناشئين، مثل نادى روزينجراد لكرة القدم وإف بى كى بلقان.

صرح زلاتان، في إحدى المقابلات، بأن فريقه ذات مرة، كان متأخرًا بنتيجة 4-0 حتى نهاية الشوط الأول، فأدخله المدرب كبديل، ليسجل في تلك المباراة ثمانية أهداف بشكل لا يصدق. بالرغم من أن زلاتان كان أحد ركائز نادى مالمو، خلال سنوات المراهقة الأولى، إلا أنه كان على وشك الخروج من النادى في سن الخامسة عشرة للعمل في ميناء مالمو، لكن المدرب أقنعه بالبقاء في النادى.

أكمل إبراهيموفيتش سنوات المدرسة الإعدادية بنجاح عند الصف التاسع. بالرغم من قُبوله في مدرسة مالمو بورغاسكولا وعلاماته كانت أعلى من المعدل، إلا أنه ترك المدرسة الثانوية للتركيز بمسيرته الرياضية.

في 22 مارس 2001، تم الإعلان عن صفقة بين أياكس ومالمو بخصوص انتقال إبراهيموفيتش إلى أمستردام، وفى يوليو انضم إبراهيموفيتش رسميا إلى أياكس مقابل 80 مليون كرونة سويدية (8.7 مليون يورو).

حصل إبراهيموفيتش على بعض الوقت في اللعب تحت إدارة كو أدريانسى، ولكن عندما تمت إقالة أدريانسى في 29 نوفمبر 2001، أدرج المدرب الجديد رونالد كومان إبراهيموفيتش في التشكيلة الأساسية، حيث فاز أياكس بلقب الدورى 2001–٢٠٠٢.

في الموسم التالى، سجل إبراهيموفيتش هدفين في مباراة الفوز 2–1 على بطل فرنسا ليون في أول ظهور له بدورى أبطال أوروبا في 17 سبتمبر 2002.