شكرا لقرائتكم خبر عن أرنولد يعترف: الكرة لمست يدي ولكنها ارتطمت في يد بيرناردو أيضًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترف ألكسندر أرنولد، ظهير نادى ليفربول، بأن الكرة لمست يده داخل منطقة الجزاء قبل تسجيل فريقه الهدف الأول، خلال مواجهة مانشستر سيتى. وأشار أرنولد، فى تصريحات بعد المباراة، إلى أن الكرة ارتطمت فى يده بالفعل، ولكن بعد أن لمست يد بيرناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتى أيضًا.

حالة من الجدل شهدتها مباراة ليفربول مع مانشستر سيتى بسبب عدم احتساب الكرة ركلة جزاء ضد أرنولد، قبل أن ترتد الهجمة بهدف أول لصالح الريدز. وقال ظهير ليفربول: «نعم، الكرة لمست يدى ولكنها ارتطمت فى يد بيرناردو سيلفا أولًا». واختتم: «استكملنا اللعب وقمنا بمعاقبة مانشستر سيتى». وحقق ليفربول فوزًا على مانشستر سيتى بثلاثة أهداف لهدف، خلال المواجهة التى سجل خلالها محمد صلاح هدفًا برأسه. وكان الفريق الكروى الأول لنادى ليفربول الإنجليزى حقق انتصارا ثمينا 3/1 على منافسه الشرس مانشستر سيتى، خلال اللقاء الذى جمعهما، الأحد الماضى، على أرض ملعب «أنفيلد»، معقل «الريدز»، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى. ورفع ليفربول رصيده إلى 34 نقطة، محتلًا المركز الأول وبفارق 9 نقاط عن الفريق السماوى الذى جاء ترتيبه عقب اللقاء فى المركز الرابع، وقفز ليستر سيتى إلى وصافة «البريميرليج» خلفًا لليفربول برصيد 26 نقطة.

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دخل الفريق صاحب الأرض والجمهور اللقاء بحماس كبير، وحاول لاعبوه الضغط العالى على دفاعات مانشستر سيتى مبكرًا لخطف هدف فى الدقائق الأولى من عمر الشوط الأول، وهو ما نجح فيه فابينيو بعدما سدد صاروخية من خارج منطقة جزاء الفريق السماوى لتسكن شباك برافو عند الدقيقة السادسة ويشتعل ملعب «الريدز».

وظل ليفربول مسيطرا على مجريات اللقاء ومتحكما فى إيقاع اللعب ونجح اللاعبون فى نقل الكرة بين أقدامهم فى محاولة لسحب لاعبى المان سيتى إلى منطقة وسط «الريدز» للعب الكرة خلفهم على جانبى الأجنحة المتقدمة المتمثلة فى النجم المصرى العالمى محمد صلاح، والسنغالى ساديو مانى. وبعد هدف فابينيو بسبع دقائق، عاد محمد صلاح لهز شباك الكبار وسجل هدفا عالميا برأسه مستغلا الكرة العرضية التى لعبها أندرو روبرتسون الجناج الأيسر، ليسكنها «المصرى» على يمين حارس السيتى. واكتفى بيب جوارديولا، المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى، بالتصفيق للاعبيه خلال الشوط الأول، فى محاولة منه لرفع همتهم وتشجيعهم بعد أن أصابهم اليأس داخل المستطيل الأخضر لابتعادهم عن اللقاء بهدفين دون رد. وفى الشوط الثانى، سجل السنغالى مانى الهدف الثالث لفريقه عند الدقيقة 51، ليصعب المهمة الفنية على لاعبى الفريق السماوى، وظل فريق ليفربول مسيطرا بشكل كبير على مجريات اللقاء، واستمرار فشل جوارديولا فى العودة من جديد وتسجيل هدف.

وقبل نهاية اللقاء بربع ساعة، سجل برناردو سيلفا هدف حفظ ماء الوجه مستغلًا الكرة العرضية الأرضية التى لعبها سترلينج، أفضل لاعبى المان سيتى فى هذا اللقاء، ليسددها الأول بقوة على يسار أليسون بيكر، لتشتعل بعدها أجواء اللقاء بعدما شعر لاعبو الفريق المنافس بإمكانية العودة للقاء، ولكن التكتل الدفاعى الذى فرضه الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، أحبط جميع المحاولات التى قام بها لاعبو المان سيتى فى الدقائق الأخيرة.