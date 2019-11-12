شكرا لقرائتكم خبر عن «ملابا» و«تراولي» على رادار الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رشحت لجنة التخطيط بالنادى الأهلي، ثنائيا إفريقيا لتدعيم هجوم الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة بعدما تمسك رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، بضرورة التعاقد مع مهاجم قوى قادر على التسجيل من أنصاف الفرص، ورشحت اللجنة مهاجمين من الدورى الإماراتى، ويعرف قدراتهما جديا، لاسيما أن محسن صالح رئيس اللجنة كان محللا في إحدى القنوات الرياضية في الإمارات، نجحا في تقديم مستوى متميز، وهما الجامبى أبوبكر ستيف تراولى، مهاجم عجمان الإماراتى، وهو مهاجم دولى يبلغ عمره 24 سنة، وخاض تجربة احترافية في نادى الشباب السعودى ونادى في بى الانسين الدنماركى، والمهاجم الثانى هو التوجولى، بينيل ملابا، مهاجم اتحاد كلباء الإماراتى، صاحب الـ28 عاماً، وخاض تجربة احترافية في نادى فينلونارن الهولندى، ومن المنتظر أن يشاهد المدير الفنى العديد من المباريات المسجلة للثنائى من أجل اختيار الأفضل لتدعيم هجوم الفريق.

من جهة أخرى، قال خالد محمود، طبيب الفريق، إن حمدى فتحى سيتم عرضه على الدكتور أحمد عبدالعزيز، رئيس اللجنة الطبية بالنادى، لاتخاذ القرار الخاص بعملية علاجه.

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وأكد طبيب الأهلى أنه تواصل مع الدكتور محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب، الذي أبلغه بإصابة حمدى فتحى بقطع في غضروف الركبة بعد إجراء الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.

وأوضح محمود أن اللاعب سيتم عرضه على رئيس اللجنة الطبية، الدكتور أحمد عبدالعزيز، للبدء في مرحلة علاجه. وتعرض حمدى فتحى للإصابة أثناء مشاركته في مران المنتخب الذي أقيم مساء الاثنين الماضى على استاد الجيش ببرج العرب، في إطار الاستعداد لمباراتى كينيا وجزر القمر ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها في الكاميرون 2021. فيما انتظم حسام عاشور في المران الجماعى للفريق، بعدما اكتفى يوم الاثنين بجلسة في الجيم، في بداية المرحلة الثانية من فترة الإعداد التي يخوضها الفريق، وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفنى، بعدما استأنف الفريق تدريباته، عقب انتهاء المعسكر الخارجى والعودة من الإمارات. ويواصل الفريق تحضيراته ضمن المرحلة الثانية من فترة الإعداد، وفقا لأجندة الجهاز الفنى التي تشمل إقامة مباراة ودية بعدما اكتفى الجهاز بالمران البدنى والفنى في المرحلة الأولى. كما شارك في مران الأمس وليد أزارو، بعد وصوله إلى القاهرة قادما من المغرب وفقا للموعد المتفق عليه مع الجهاز الفنى.

وقاد رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، مران الاثنين، بعد عودته من سويسرا وقضاء إجازة قصيرة. فيما ينتظم جونيور أجايى في مران الفريق اليوم الأربعاء بعد عودته من نيجيريا، والانتهاء من تجديد جواز السفر الخاص به، وذلك وفقا لما أعلنه سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى. وكان أجايى قد توجه إلى نيجيريا من الإمارات مباشرة بعد انتهاء معسكر الأهلى التدريبى الذي استمر لمدة أسبوع، واكتفى خلاله الجهاز الفنى بالتدريبات البدنية والفنية وتأجيل فكرة إقامة تجارب ودية للمرحلة الثانية من فترة الإعداد. وأكد أجايى عودته وانتظامه في مران الفريق وفقا للموعد المحدد له، للمشاركة في تدريبات الفريق ضمن المرحلة الثانية من فترة الإعداد. يأتى ذلك في الوقت الذي استقر فيه رينيه فايلر على إقامة تدريبات الفريق على فترة واحدة يوميا، في الرابعة عصرا، خلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد.