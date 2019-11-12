شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي ينفي فسخ عقده مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر مهند العون، وكيل أعمال فرجانى ساسى، لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، تسجيلا صوتيا، أوضح فيه موقف اللاعب التونسى الدولى، وعلاقته بنادى الزمالك، وذلك عقب الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية عن وجود أزمة بين ساسى ومجلس الإدارة وأن اللاعب طلب فسخ عقده مع النادى، وأن له مستحقات متأخرة. وجاء رد وكيل نجم المنتخب التونسى لينهى الجدل الكبير الذي كان قائما خلال الساعات الماضية، وأكد مهند العون، خلال التسجيل الصوتى، أن كل ما نشر خلال الساعات الماضية في بعض الصحف والمواقع، أن فرجانى ساسى قام بفسخ عقده مع الزمالك، أمر عار تماما من الصحة. وشدد مهند على أن تلك التصرفات الهدف منها إثارة الرأى العام، وافتعال أزمة للاعب وإشعال الفتنة بين الجماهير، وهدم استقرار فريق الكرة، وهذا تصرف غير مسؤول والافتراء على اللاعب بهذا الشكل لا يصح.

وأكد وكيل النجم التونسى أن فرجانى يحترم الزمالك وجماهيره وباقى أفراد الفريق، وأن علاقته بالزمالك ليست «فلوس»، وأشار إلى أن فرجانى يشعر بالارتياح المادى والمعنوى والنفسى في الزمالك، وعلاقته جيدة بالجماهير ومجلس الإدارة والفريق. وكشف الوكيل، في نهاية تصريحاته، عن أن فرجانى حصل على راحة من طبيب الزمالك، ثم سينضم لمعسكر المنتخب التونسى لخوض مباراتى ليبيا يوم 15 وغينيا يوم 19 من الشهر الجارى، ثم يعود عقب انتهاء الأجندة الدولية للانتظام مع الفريق.