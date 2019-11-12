شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية «ريمونتادا» المنتخبات فى بطولات أمم إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عودة تاريخية فى النتيجة حققها المنتخب المصرى الأوليمبى فى مواجهة نظيره الغانى بملعب القاهرة الدولى، بمنافسات الجولة الثانية لأمم إفريقيا تحت 23 عاماً، المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.

Advertisements

وبعدما تأخر شباب الفراعنة مرتين بنتيجتى 1/0 و2/1، عادوا بعزيمة الرجال وإصرار المحاربين، وسجلوا هدفين حسما النقاط الثلاث للمباراة فى الوقت القاتل، واقتربوا بشدة من قطع تأشيرة العبور لدورة الألعاب الصيفية المقبلة بعد التأهل لنصف نهائى الكان. المنتخبات المصرية بشتى أعمارها ومراحلها اعتادت على قلب الموازين والعودة بشكل مميز فى النتائج عبر تاريخ المشاركات فى بطولات أمم إفريقيا، سواء المنتخب الأول أو منتخبات الشباب والناشئين.

ولُدغ المنتخب الأوغندى من جحره مرتين أمام منتخب مصر الأول فى منافسات أمم إفريقيا، ففى نسخة 1962 تقدم «الأوناش» بهدف مبكر، ثم استطاع بدوى عبد الفتاح وصالح سليم من قيادة الفراعنة للفوز، كذلك فى مباراة أخرى بين الطرفين فى نسخة 1976 للكان، فتأخر الفراعنة بهدف، إلا أن الثنائى مصطفى عبده وطه بصرى أنقذا الموقف وقاد منتخبنا للانتصار. المنتخب الإيفوارى كان ضحية جديدة لريمونتادا المصريين على مستوى المنتخب الأول فى كأس أمم إفريقيا خلال نسختين أيضاً، ففى نسخة 1980 تقدم الأفيال بهدف، ثم استطاع مختار مختار قلب الطاولة بتسجيل هدفين منحا مصر الانتصار، وأعاد السيناريو مارادونا النيل طاهر أبوزيد من قلب كوت ديفوار بتحويل تأخر الفراعنة لفوز قاتل بهدفين على طريقة الكبار فى نسخة 1984. كما شهدت نسخة 2000 لكأس أمم إفريقيا للكبار عودة تاريخية لمنتخب مصر بعد التأخر بهدفين أمام خيول بوركينا فاسو، والفوز برباعية حملت توقيع حسام حسن وعبد الحليم على وهانى رمزى وأحمد صلاح حسنى، كما استهل الفراعنة مشوارهم فى نسخة 2010 بالفوز على نسور نيجيريا بثلاثية بعدما كان المنافس متقدماً بهدف مبكر، وتكرر الأمر فى مواجهة الكاميرون بربع نهائى النسخة ذاتها.

واستمر الأمر مع باقى المنتخبات المصرية بشتى أعمارها وفئاتها، فتأخر منتخب مصر الأوليمبى تحت 23 عاماً أمام نظيره النيجيرى بهدفين نظيفين فى شوط المباراة الأول من مباراتهما فى نسخة 2015، قبل أن يعدل الفراعنة النتيجة بتسجيل هدفى التعادل.