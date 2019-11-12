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البحرين تقرر المشاركة في كاس الخليج 24 بقطر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

البحرين تقرر المشاركة في كاس الخليج 24 بقطر

الخليج 365

وافق الإتحاد البحريني لكرة القدم، على المشاركة في بطولة كاس الخليج العربي في نسخته الـ24 التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة نهاية الشهر الجاري .

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وجاءت موافقة الإتحاد البحريني "بناء على تجديد الدعوة التي وجهها اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم ، إلى الاتحاد البحريني لكرة القدم ، بهدف طلب المشاركة في البطولة" .

 

وستقام بطولة خليجي 24 خلال الفترة من 24 نوفمبر وحتى السادس من ديسمبر 2019 في الدوحة .

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