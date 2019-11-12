البحرين تقرر المشاركة في كاس الخليج 24 بقطر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

الخليج 365

وافق الإتحاد البحريني لكرة القدم، على المشاركة في بطولة كاس الخليج العربي في نسخته الـ24 التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة نهاية الشهر الجاري .

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وجاءت موافقة الإتحاد البحريني "بناء على تجديد الدعوة التي وجهها اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم ، إلى الاتحاد البحريني لكرة القدم ، بهدف طلب المشاركة في البطولة" .

وستقام بطولة خليجي 24 خلال الفترة من 24 نوفمبر وحتى السادس من ديسمبر 2019 في الدوحة .