شكرا لقرائتكم خبر عن ‏مشاركة كافة المنتخبات الخليجية في «خليجي 24» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) علمت "الخليج 365" من مصادرها، أن منتخبات علمت "الخليج 365" من مصادرها، أن منتخبات السعودية والإمارات والبحرين قررت المشاركة في «خليجي 24» بالدوحة. وأشارت المصادر إلى أن اتحاد كأس الخليج سيعقد اجتماعاً غداً (الأربعاء) لتحديد موعد إعادة القرعة لتوزيع المنتخبات على مجموعتين.



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.