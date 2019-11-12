شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات» و«البحرين» يعلنان المشاركة في خليجي 24 بالدوحة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلن الاتحادان الإماراتي والبحريني موافقتهما على المشاركة في بطولة كأس الخليج 24 التي ستقام في الدوحة، بناء على تجديد الدعوة التي وصلت الاتحادين من اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم.

وتقام بطولة كأس الخليج 24 في الدوحة بين 24 نوفمبر الجاري و6 ديسمبر المقبل.

وأقيمت البطولة الأخيرة في ديسمبر من عام 2017، وتوجت عمان بلقبها عقب التغلب على الإمارات في المباراة النهائية بركلات الترجيح.