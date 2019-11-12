شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يمنع لاعبيه من التصريحات ويبحث إعادة البرازيلي سانتوس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

علمت "الخليج 365" من مصادرها الخاصة أن إدارة النادي الأهلي سلّمت لاعبي الفريق الكروي الأول مساء أمس تعميماً عاجلاً يُفيد بمنع إجراء أي حوار صحفي أو لقاء تلفزيوني خلال الفترة المقبلة، مشددة على أنها ستطبق اللائحة الداخلية بحق أي لاعب يخالف التعليمات.

من جانب آخر، أشارت مصادر "الخليج 365" إلى أن إدارة النادي الأهلي وضعت أمام مدرب الفريق كريستيان جروس خيار إنهاء إعارة المدافع البرازيلي ادريلان سانتوس وإعادته في الفترة الشتوية إلى صفوف الأهلي بدلاً من المدافع البوسني زوكانوفيتش، خصوصاً أن سانتوس معار في الوقت الحالي إلى نادي ري آفي البرتغالي حتى نهاية الموسم، وكان اللاعب قد مثل الأهلي في النصف الثاني من الموسم الماضي قبل أن تقرر الإدارة الاستغناء عن خدماته مطلع الموسم الحالي.