شكرا لقرائتكم البدري يعقد مؤتمر صحفي غداً لكشف تحضيرات مباراتي كينيا وجزر القمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقرر حسام البدري فتح باب التدريبات للاعلام لمدة ربع ساعة، علما بان المران سينطلق في السادسة مساء باستاد برج العرب الفرعي . وأعلن الجهاز الفني للمنتخب لأول لكرة القدم حالة الطوارئ فى معسكر الفريق استعداداً لمواجهة كينيا فى السادسة مساء الخميس المقبل بضربة البداية للفراعنة فى التصفيات المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية 2021 التى تستضيفها الكاميرون ، حيث يرغب حسام البدري المدير الفني فى ترك بصمة فى الظهور الرسمي الأول له مع المنتخب فى مباراة كينيا المطالب خلالها بتحقيق الفوز من أجل تصدر المجموعة مبكراً خاصة أنه سيخوض مباراته الثانية أمام جزر القمر يوم 18 خارج مصر.

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