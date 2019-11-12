شكرا لقرائتكم هل استقبال أشرف خضر من تدريب المريخ؟ المدرب يوضح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أشرف خضر المدير الفنى للمريخ البورسعيدي إنه لم يستقيل من تدريب الفريق كما أعلن مسئولو النادى برئاسة أحمد جوهر عقب الهزيمة المفاجئة التى تعرض لها الفريق أمس على ملعبه أمام كوكاكولا بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى .

قال خضر إنه تلقى اتصالات من مسئولي المريخ يطلبون منه فك الارتباط بشكل ودى بحجة تدهور النتائج رغم انه يعمل فى ظروف صعبة للغاية لا يتحملها اى مدرب من نقص أمكانيات وعدم صرف مستحقات اللاعبين مما أثر على تركيزهم ، وعدم توفير أدنى الامكانيات لدرجة عدم استلام الملابس للفريق فى بداية الموسم مثل كل الفرق وكان هناك تيشرت واحد فقط للمباريات، ورغم كل ذلك حقق نتائج جيدة وكان التعادل مع الترسانة فى ملعبه خير شاهد على المجهود المبذول مع الفريق.

أضاف المدير الفنى السابق للمريخ انه عقد جلسة اليوم الثلاثاء مع مسئولو المريخ و فوجئ بانه لا يرغبون فى منحه مستحقاته و الشرط الجزائى البالغ قيمة 3 شهور من راتبه.