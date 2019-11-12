شكرا لقرائتكم شوقى غريب لاعبى المنتخب الأولمبى: أنتوا رجالة ولا تفريط فى الفوز أمام الكاميرون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وأكد شوقي غريب خلال المحاضرة انهم قدموا أداء رائع أمام منتخب غانا بعد الفوز بثلاث أهداف مقابل هدفين، إلا أن الجماهير المصرية تنتظر منهم المزيد من التألق أمام الكاميرون.
وقال غريب للاعبين :"أنتم رجالة" وهو ما شهد عليه الجميع خلال مباراة غانا بعد تنفيذ خطته داخل الملعب.
واستأنف المنتخب تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمواجهة الكاميرون المقرر لها الخميس المقبل.
منتخب مصر ضمن الصعود الي دور الاربعة، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد ٦ نقاط.
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