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كرم جابر يستقيل من تدريب البلدية.. ومحمد صلاح الأقرب لخلافته...

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جدة - عمرو شويل استقال كرم جابر المدير الفنى لبلدية المحلة من تدريب الفريق بعد التعادل الذى حققه الفريق اليوم أمام المنصورة بهدف لمثله فى الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى .

 

تعادل اليوم رفع رصيد البلدية إلى نقطتين فقط بفارق ثمانى نقاط عن فاركو صاحب المركز الاول .

 

ويبحث مجلس إدارة بلدية المحلة برئاسة مصطفى السامولى عن مدرب قوى للتعاقد معه للعودة من جديد للمنافسة على الصعود للاضواء وتتجه النية للتعاقد مع محمد صلاح المدير الفني الأسبق للزمالك والذى بات قاب قوسين أو أدنى من تقديم غستقالته من تدريب منتخب السويس.

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