كرم جابر يستقيل من تدريب البلدية.. ومحمد صلاح الأقرب لخلافته...

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ويبحث مجلس إدارة بلدية المحلة برئاسة مصطفى السامولى عن مدرب قوى للتعاقد معه للعودة من جديد للمنافسة على الصعود للاضواء وتتجه النية للتعاقد مع محمد صلاح المدير الفني الأسبق للزمالك والذى بات قاب قوسين أو أدنى من تقديم غستقالته من تدريب منتخب السويس.
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