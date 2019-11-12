شكرا لقرائتكم الشوربجى يتأهل لربع نهائى العالم للإسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل البطل المصري محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميا لرجال الاسكواش إلى الدور ربع النهائي ببطولة العالم الفردية للرجال، المقامة خلال الفترة بين 8 إلى 15 نوفمبر الجاري.

وفاز الشوربجي على الهندي سوراف جوزال المصنف رقم 11 عالميا بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 49 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-8, 14-12 .

Advertisements

ويواجه محمد الشوربجي شقيقه الأصغر مروان في الدور ربع النهائي من البطولة وهي المرة الثالثة التي يتواجه فيها الشقيقان في الموسم الجاري، بعدما تواجه الثنائي من قبل في نصف نهائي بطولتي الصين المفتوحة وسان فرانسيسكو حيث تغلب محمد على شقيقه مروان ليتوج بالبطولتين.

فيما خسر عمر مسعد أمام منافسه النيوزلاندي بول كول المصنف الخامس عالميا بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة ماراثونية امتدت ل 119 دقيقة ليودع البطولة من دور ال 16، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11, 14-12, 11-9, 6-11, 16-14 .