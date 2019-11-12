شكرا لقرائتكم الشوربجى يتأهل لربع نهائى العالم للإسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفاز الشوربجي على الهندي سوراف جوزال المصنف رقم 11 عالميا بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 49 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-8, 14-12 .
ويواجه محمد الشوربجي شقيقه الأصغر مروان في الدور ربع النهائي من البطولة وهي المرة الثالثة التي يتواجه فيها الشقيقان في الموسم الجاري، بعدما تواجه الثنائي من قبل في نصف نهائي بطولتي الصين المفتوحة وسان فرانسيسكو حيث تغلب محمد على شقيقه مروان ليتوج بالبطولتين.
فيما خسر عمر مسعد أمام منافسه النيوزلاندي بول كول المصنف الخامس عالميا بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة ماراثونية امتدت ل 119 دقيقة ليودع البطولة من دور ال 16، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11, 14-12, 11-9, 6-11, 16-14 .
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