شكرا لقرائتكم عضو اللجنة الخماسية يدعم المنتخب الأولمبي قبل مواجهة الكاميرون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
واستأنف المنتخب تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمواجهة الكاميرون المقرر لها الخميس المقبل في ختام دور المجموعات من المجموعة الأولي بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام.
منتخب مصر ضمن الصعود الي دور الاربعة، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بالفوز على مالي وغانا في الجولتين الأولى والثانية .
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