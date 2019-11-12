شكرا لقرائتكم المالكي يعود إلى تدريبات المنتخب السعودي قبل مواجهة أوزبكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل المنتخب السعودي الأول، يوم الثلاثاء، تدريباته في مدينة طشقنة الأوزبكية، استعدادا لمباراته المقبلة ضد نظيره منتخب أوزبكستان، الخميس المقبل، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وشارك عبدالاله المالكي في التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من نزلة البرد التي تعرض لها، فيما واصل المدافع عبدالله مادو تدريباته الخاصة.

ويواصل الأخضر تدريباته، يوم الأربعاء، على استاد باختكور، على أن يعقد المدرب هيرفي رينار مؤتمرا صحفيا للحديث عن المباراة.