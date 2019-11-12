شكرا لقرائتكم مانشيني: لن أكافح العنصرية بضم بالوتيلي إلى المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال روبرتو مانشيني، مدرب إيطاليا، إنه لن يضم المهاجم ماريو بالوتيلي إلى تشكيلة المنتخب الوطني إلا إذا كان يستحق من الناحية الفنية ولن يضمه لمجرد دعم مكافحة العنصرية.

وكان بالوتيلي، الذي لم يلعب لمنتخب إيطاليا منذ سبتمبر 2018، قد سدد الكرة نحو مشجعي المنافس وهدد بالخروج من الملعب بعدما تعرض لإهانات عنصرية من الجماهير خلال مواجهة فريقه بريشيا أمام فيرونا في الدوري المحلي هذا الشهر.

وقال مانشيني في مؤتمر صحافي: عندما أضم ماريو بالوتيلي فسيكون ذلك لأنه يستحق وليس بسبب لون بشرته، أنا أعرف ماريو وأحبه. لقد منحت الفرصة لماريو لكي يلعب عندما كان صغيرا لذا أنا أعرفه بشكل جيد.

Advertisements

وكان غابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي قال إن استدعاء بالوتيلي لتشكيلة المنتخب سيمثل رسالة قوية ضد العنصرية لكن مانشيني أكد أن اللاعب لم يقدم بعد الأداء الذي يجعله ينضم.

وأضاف مدرب إنتر ومانشستر سيتي السابق: ممكن أن يكون رأي البعض كما قال الرئيس لكن يجب إدراك أنه إذا حصل بالوتيلي على فرصة أخرى فذلك لأنه يستحق من وجهة النظر الفنية.

وتعرض روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان لإساءات من مشجعي كالياري وتوقفت المباراة لفترة قصيرة، كما قال دالبرت مدافع فيورنتينا إنه تعرض لإهانات عنصرية من جماهير أتلانتا.

وضمنت إيطاليا بالفعل التأهل لبطولة أوروبا 2020، لكنها تبحث عن الفوز العاشر على التوالي عندما تواجه البوسنة يوم الجمعة.