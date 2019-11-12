صلاح يغيب عن مباراتي مصر مع كينيا وجزر القمر









اسماء السيد - اعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الثلاثاء أن نجم ليفربول الإنكليزي محمد صلاح لن يتمكن من المشاركة مع المنتخب الوطني في مستهل مشواره في تصفيات كأس الأمم الإفريقية المقررة عام 2021 في الكاميرون، وذلك بسبب الإصابة.

وقال الاتحاد المصري في حسابه على تويتر أن "الفحوصات الطبية تؤكد عدم جاهزية صلاح لكينيا وجزر القمر" اللتين تواجههما مصر الخميس والإثنين تواليا في منافسات المجموعة السابعة التي تضم توغو أيضا.

ولم يكشف الاتحاد المصري عن نوع الإصابة التي يعاني منها صلاح لكن وسائل إعلام إنكليزية تحدثت عن إصابته في كاحله الأيسر خلال مباراة نهاية الأسبوع في الدوري الإنكليزي الممتاز بين ليفربول المتصدر ومانشستر سيتي خامل اللقب (3-1)، وتم استبداله في الدقائق الأخيرة.

وهي نفس الإصابة التي تعرض لها صلاح في مباراة الخامس من تشرين الأول/أكتوبر في الدوري ضد ليستر سيتي.

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وكان صلاح قد حضر للمعسكر صباح اليوم بعد وصوله للقاهرة في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين، إلا انه غاب عن مران المنتخب مساء على ملعب برج العرب بالإسكندرية واكتفى بمتابعته من مقاعد البدلاء، بسبب شكواه من الإصابة.

واجتمع صلاح بالمدير الفني للمنتخب حسام البدري ومدير المنتخب محمد بركات والدكتور محمد أبوالعلا، قبل أن يُتَخَذ قرار عدم مشاركته في مباراتي كينيا وجزر القمر.

وكشفت تقارير صحافية إنكليزية الإثنين عن وجود حالة من القلق داخل ليفربول بشأن الإصابة التي يُعاني منها صلاح، وأن الجهاز الطبي في النادي طلب بقاء المهاجم المصري في إنكلترا من أجل الخضوع للفحوص الطبية.

وغاب صلاح عن المنتخب في المباراة الدولية الودية ضد تنزانيا الشهر الماضي بسبب الاصابة ايضا.