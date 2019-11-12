تعرف على سبب اجتماع فايلر مع سيد عبد الحفيظ اليوم

اجتمع رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بجلسة تنسيقية على هامش مران فريق الأول لكرة القدم والذى أقيم عصر اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش، وتم خلالها تنظيم عدة أمور خاصة بالفريق خلال الفترة المقبلة، جاء من بينها خوض مباراة ودية لتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا للارتباطات المقبلة محلياً وأفريقياً.

وتمت مناقشة خطة الترتيب للارتباطات المقبلة للأهلي محليا وأفريقيا، والترتيب لرحلة تونس للخوض لقاء النجم الساحلي كما تمت مناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالفريق وموقف المصابين .

وقد استقر فايلر على إقامة تدريبات الفريق خلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد لفترة واحدة يوميا في الـ4 عصرا، حيث انطلقت التدريبات بالأمس بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 4 أيام.