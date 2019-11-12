الأهلي ينتظم في تدريباته وعودة وليد أزارو وحسام عاشور يواصل التأهل

شهد مران اليوم للنادي الأهلي حضور اللاعب المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول بالنادى خلال مران فريقه الجماعي المقام حاليا على ملعب التتش بالجزيرة، بينما استمر حسام عاشور التأهيل لليوم الثاني على التوالي بالجري حول الملعب، ومن ثم قام بعدها تدريبات داخل صالة الجيم.

حيث قرر رينيه فايلر المدير الفني للفريق على إقامة تدريبات الفريق فترة واحدة يوميا وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرا خلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد، والتى انطلقت بالأمس عقب انتهاء الراحة التى حصل عليها الفريق لمدة 4 أيام، يشار أن الأهلي قد بدأ أمس الاثنين المرحلة الثانية من الإعداد تحت قيادة رينيه فايلر المدير الفنى للفريق وذلك تحضيرات لمرحلة ما بعد فترة التوقف التي يخوض خلالها الأهلي مواجهات الدوري العام ومباراة النجم الساحلى فى تونس ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا يوم 29 نوفمبر الحالي.

كما قرر الجهاز الفني بتحديد موعدا لخوض لقاء ودي الأسبوع المقبل بشكل مبدئى، على أن يتحدد طرفيها لاحقا ضمن استعداداته لخوض اللقاءات القادمة.