شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جابر يستقيل من تدريب بلدية المحلة بعد التعادل أمام المنصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم كرم جابر، المدير الفنى لبلدية المحلة، باستقالته من تدريب الفريق بعد التعادل الذى حققه الفريق اليوم أمام المنصورة بهدف لمثله فى الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى.

وتعادل اليوم رفع رصيد البلدية إلى نقطتين فقط بفارق ثمانى نقاط عن فاركو صاحب المركز الأول.

ويبحث مجلس إدارة بلدية المحلة برئاسة مصطفى السامولى عن مدرب قوى للتعاقد معه للعودة من جديد للمنافسة على الصعود للأضواء، وتتجه النية للتعاقد مع محمد صلاح المدير الفني الأسبق للزمالك، والذى بات قاب قوسين أو أدنى من تقديم استقالته من تدريب منتخب السويس.