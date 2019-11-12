شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جابر يستقيل من تدريب بلدية المحلة بعد التعادل أمام المنصورة والان مع تفاصيل الخبر
وتعادل اليوم رفع رصيد البلدية إلى نقطتين فقط بفارق ثمانى نقاط عن فاركو صاحب المركز الأول.
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