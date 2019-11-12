شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب للاعبى المنتخب الاولمبي: أنتم رجال والجماهير تنتظر منكم المزيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الاولمبي، جلسة مع لاعبيه لحثهم على تقديم أفضل ما لديهم خلال مباراة الكاميرون والمحدد لها بعد غد، الخميس، فى ختام دور المجموعات من المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.

وأكد شوقى غريب خلال المحاضرة أنهم قدموا أداء رائعا أمام منتخب غانا بعد الفوز بثلاث أهداف مقابل هدفين، إلا أن الجماهير المصرية تنتظر منهم المزيد من التألق أمام الكاميرون.

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وقال غريب للاعبين: "أنتم رجالة" وهو ما شهد عليه الجميع خلال مباراة غانا بعد تنفيذ خطته داخل الملعب.

واستأنف المنتخب تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمواجهة الكاميرون المقرر لها الخميس المقبل.

منتخب مصر ضمن الصعود الى دور الأربعة، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط.