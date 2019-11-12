شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 12 / 11 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخبار النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 12 / 11 / 2019 شهدت العديد من الأخبار والأحداث المهمة التى نرصدها في التقرير التالي:

الأهلى يقرر سفر حمدي فتحي للعلاج فى ألمانيا

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، سفر حمدي فتحي لاعب الفريق إلى ألمانيا لتلقى العلاج اللازم، بعد تعرضه لإصابة بقطع في غضروف الركبة، خلال وجوده في معسكر المنتخب الوطني، والذي يستعد لمواجهتى كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2021، والتي ستقام فى الكاميرون.

الأهلي يضع التصور النهائي للاستاد قبل عرضه في مؤتمر ويمبلي

يضع محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي اللمسات النهائية على التصور النهائي الذى سيقوم بعرضه في مؤتمر ويمبلي للأستادات المقرر لها خلال الفترة من 25 الي 28 نوفمبر الحالي حيق قرر مجلس الادارة في إجتماعه الأخير تكليف محمد سراج الدين عضو المجلس ورئيس اللجنة الخاصة بمشروع ستاد الأهلي بعرض التصور الكامل عن المشروع والدراسات التى تمت بشأنه طوال الشهور الماضية في اجتماع المجلس القادم وذلك في ضوء ما قامت به اللجنة من اعمال في الاتجاهات المختلفة تمويليًا وهندسيًا وتسويقيًا تمهيدًا لاتخاذ الخطوات الفعلية للبدء في إنشاء مشروع الإستاد .

الأهلى يعلن موعد انتظام أجايى فى التدريبات

ينتظم النيجيرى جونيور أجايى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، غدا الأربعاء، فى مران الفريق بعد عودته من نيجيريا، والانتهاء من تجديد جواز السفر الخاص به، وذلك وفقا لما أعلنه سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادى.

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الأهلى يتدرب على فترة واحدة ويخوض ودية الأسبوع المقبل

استقر رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى على إقامة تدريبات الفريق على فترة واحدة يوميا فى الرابعة عصرا خلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد، التى بدأت أمس بعد انتهاء الراحة التى حصل عليها الفريق لمدة أربعة أيام .

الأهلى يغلق الحديث عن مشروع استاد الأهلى

قرر النادى الأهلى عدم التحدث فى أى أمور تخص مشروع الاستاد الجديد من جميع الجوانب، بناءً على تعليمات محمود الخطيب، رئيس النادى لكل منظومة العمل، فى تأكيد على أن مجلس الإدارة بدأ العديد من الخطوات فى هذا المشروع منذ ثمانية أشهر؛ لتحقيق حلم الأهلاوية، وهذه الخطوات والتصور الذى جرى تجهيزه وفقًا للدراسات التى تمت، بات مجلس الإدارة هو المنوط بالبت فيه، وفقًا لمصلحة الأهلى، وعليه فإن أى أحاديث بخصوص هذا المشروع فى الوقت الراهن لن تأتى بأى إضافة أو خطوات جديدة.