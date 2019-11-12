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صور.. المنتخب يؤدى مرانه الأساسى استعدادا لكينيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى المنتخب الوطني الأول تدريبه الرئيسي اليوم، الثلاثاء، على ملعب برج العرب الرئيسي استعدادا لمباراة كينيا المقرر لها السادسة من مساء الخميس في تصفيات كأس أفريقيا.

 

ويخوض المنتخب مباراة كينيا يوم الخميس ببرج العرب، على أن يلتقي جزر القمر يوم 18 نوفمبر في التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا 2021 بالكاميرون.

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وشارك تريزيجيه وأحمد حجازي ومحمد النني في التدريبات بصورة طبيعية واكتملت الصفوف، فيما شاهد محمد صلاح المران من خارج الملعب في ظل الإصابة.

 

 

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