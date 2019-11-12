شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. المنتخب يؤدى مرانه الأساسى استعدادا لكينيا والان مع تفاصيل الخبر
ويخوض المنتخب مباراة كينيا يوم الخميس ببرج العرب، على أن يلتقي جزر القمر يوم 18 نوفمبر في التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا 2021 بالكاميرون.
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