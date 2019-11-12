شكرا لقرائتكم خبر عن شيتوس: الروح نتاج جهد سنة ونصف ولا نخشى غيابات المنتخب الاولمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وائل رياض "شيتوس"، المدرب المساعد لمنتخب مصر الأوليمبي، صعوبة مواجهة الكاميرون المقرر لها مساء الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية التى تحتضنها مصر حتى 22 نوفمبر الجارى.

وأوضح رياض فى تصريحات خاصة: "أبارك لجمهور مصر على الصعود إلى الدور التالى من البطولة، لكننا لم نحقق الهدف المطلوب حتى الآن، ونسعى للفوز باللقاء من أجل الصعود كأول المجموعة، وتحقيق العلامة الكاملة".

وتابع: "الروح التى ظهرت على اللاعبين خلال مواجهة غانا، ناتجة عن عمل طويل للجهاز الفنى منذ عام ونصف العام، حيث لعبنا كل مبارياتنا بنفس الروح حتى المباريات الودية".

مدرب المنتخب أشار إلى أن بداية البطولة أمام مالى كانت صعبة، لاسيما أن اللاعبين لم يسبق لهم اللعب على استاد القاهرة وسط هذا الحشد الجماهيرى، موضحًا أن الأداء شهد تحسن فى المواجهة الثانية أمام غانا، بعد ما نجح اللاعبون فى العودة بعد التأخر مرتين، وتحقيق الفوز فى النهاية.

Advertisements

وقلل رياض من تأثير الغيابات، على أداء المنتخب خلال اللقاء المقبل، مؤكدًا أن جميع اللاعبين المقيدين فى قائمة المنتخب جاهزين للعب.

الفراعنة الصغار سيفتقدون لخدمات عمار حمدى خلال مواجهة الكاميرون، بسبب الإيقاف لحصوله على بطاقتين صفراوتين، وكذلك ناصر ماهر للإصابة.

مدرب المنتخب قال: "لا توجد أزمة فى مركز صناعة اللعب، لاسيما فى ظل غياب عمار حمدى وإصابة ناصر ماهر، هناك أكثر من لاعب قادر على شغل المركز".

شيتوس اختتم كلامه رافضًا الكشف عن إمكانية وجود تغييرات على التشكيل الأساسى للمنتخب خلال اللقاء المقبل، مؤكدًا أن الجهاز الفنى سيجتمع من أجل اختيار الأفضل.

منتخب مصر كان قد ضمن الصعود إلى دور الأربعة، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط.