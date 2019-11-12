إنبى يكتسح الاتحاد بخماسية و6 أهداف فى مباراة الأهلي والإسماعيلى بدورى 2003

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار على منافسات الجولة 11 من عمر مسابقة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2003، والتي شهدت أكثر من مباراة مثيرة أبرزها، فوز إنبى بخماسية مقابل هدف على الاتحاد السكندري.
وجاءت نتائج الجولة كالتالي:
فوز إنبي على الاتحاد 5-1
فوزالزمالك على حرس الحدود 2-1
فوز بيراميدز على الإنتاج الحربي 2-1
تعادل الجيش مع الجونة 1-1
تعادل المقاولون العرب مع طنطا 0-0
تعادل الأهلي مع الإسماعيلي 3-3
ووادي دجلة على أسوان 2-0
وحصل سموحة على راحة في هذه الجولة.
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