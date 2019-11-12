شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يكتسح الاتحاد بخماسية و6 أهداف فى مباراة الأهلي والإسماعيلى بدورى 2003 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار على منافسات الجولة 11 من عمر مسابقة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2003، والتي شهدت أكثر من مباراة مثيرة أبرزها، فوز إنبى بخماسية مقابل هدف على الاتحاد السكندري.

كما شهدت مباراة الأهلي والإسماعيلي والتي أقيمت بملعب جامعة السويس الكثير من الإثارة والمتعة بعدما شهدت المباراة تسجيل ستة أهداف بواقع ثلاثة أهداف لكل فريق، ليتعادل شباب الأحمر مع الدراويش، حيث سجل ثلاثية الفريق الأحمر ميدو نبيل لاعب الأهلي ليرفع أبناء التتش رصيدهم إلى 20 نقطة.

وجاءت نتائج الجولة كالتالي:

فوز إنبي على الاتحاد 5-1

فوزالزمالك على حرس الحدود 2-1

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فوز بيراميدز على الإنتاج الحربي 2-1

تعادل الجيش مع الجونة 1-1

تعادل المقاولون العرب مع طنطا 0-0

تعادل الأهلي مع الإسماعيلي 3-3

ووادي دجلة على أسوان 2-0

وحصل سموحة على راحة في هذه الجولة.