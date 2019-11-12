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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شيكابلا وأوباما وسويلم يقدمون واجب العزاء فى علاء علي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر عدد كبير من نجوم الكرة المصرية عزاء الراحل علاء علي نجم الزمالك السابق، المقام حالياً أمام منزل أسرة اللاعب في عين شمس الغربية.
وجاء على رأس الحضور كل من شيكابالا ويوسف أوباما وإبراهيم صلاح و أحمد تمساح وأحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك، وشهاب الدين أحمد وإبراهيم عبد الخالق ومحمود أبو رجيلة، محمود سعد، باسم مرسى، أحمد دويدار، محمد أشرف روقا، محمد عبد الشافى، رضا العزب، محمد رزق، حسام باولو، مهدى سليمان، أحمد نبيل مانجا ومؤمن زكريا كما حضر ثروت سويلم المدير التنفيذي السابق لأتحاد الكرة.
علاء علي الذى لعب للعديد من أندية الدورى الممتاز وافته المنية صباح أمس الإثنين، عن عمر يناهز 31 عامًا، بعد صراع مع المرض.
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