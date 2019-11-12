شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يوضح إصابات مجدى وبيومى بعد ودية المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أكرم عبد العزيز، رئيس الجهاز الطبى لفريق الإسماعيلى، إن محمد مجدى مدافع الفريق تعرض لشد خفيف بالعضلة الخلفية، مُضيفا: "محمد بيومى لاعب الوسط يعانى من شد خفيف بالعضلة الأمامية، وذلك على هامش المباراة الودية التى أقيمت اليوم أمام المصرى البورسعيدى وانتهت بفوز الإسماعيلي بهدف نظيف".
وواصل: "الثنائى إصابته خفيفة وسينتظم بالتدريبات عقب الإجازة القصيرة التى حصل عليها لاعبو الفريق لمدة 24 ساعة عقب الفوز في ودية المصري".
وكان الدراويش قد خسر من الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف ثم خسر من نادى مصر بهدفين فى مبارياته الودية خلال فترة توقف الدوري ، ومن المقرر أن يختتم ودياته الاسماعيلى بمواجهة مصر المقاصة الثلاثاء 19 نوفمبر الجارى.
وحقق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الـ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال، وتنتظره موقعة حاسمة على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى فى 26 نوفمبر بمباراة العودة.
كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلى يوضح إصابات مجدى وبيومى بعد ودية المصرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.