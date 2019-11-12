شكرا لقرائتكم خبر عن مران المنتخب الاولمبي قبل لقاء الكاميرون.. تدريبات استشفائية وحضور أحمد عبدالله والان مع تفاصيل الخبر
منتخب مصر ضمن الصعود إلى دور الأربعة، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بالفوز على مالي وغانا في الجولتين الأولى والثانية.
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