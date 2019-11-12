شكرا لقرائتكم خبر عن مران المنتخب الاولمبي قبل لقاء الكاميرون.. تدريبات استشفائية وحضور أحمد عبدالله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أحمد عبد الله عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة على حضور تدريبات المنتخب المصري الاوليمبي، لمؤازرة اللاعبين قبل مواجهة الكاميرون الخميس المقبل، وخضع اللاعبون لتدريبات استشفائية، تحت إشراف وائل رياض "شيتوس" المدرب المساعد للمنتخب.

واستأنف المنتخب تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمواجهة الكاميرون المقرر لها الخميس المقبل في ختام دور المجموعات من المجموعة الأولي بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

منتخب مصر ضمن الصعود إلى دور الأربعة، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بالفوز على مالي وغانا في الجولتين الأولى والثانية.