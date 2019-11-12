حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 12/11/2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 12/11/2019 العديد من الأخبار المهمة، والتي جاء في مقدمتها تأكيد مسئولى المنتخب إصابة محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والفراعنة، عبارة عن التواء فى كاحل القدم، ويحتاج اللاعب لفترة راحة من 10 أيام إلى أسبوعين. كشف مسئولو منتخب مصر أن إصابة محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والفراعنة، عبارة عن التواء فى كاحل القدم، ويحتاج اللاعب لفترة راحة من 10 أيام إلى أسبوعين. صور.. شوقى غريب يجتمع بلاعبى المنتخب الاولمبي 15 دقيقة قبل انطلاق المران حرص شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الاولمبي على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق التدريب المقام حاليًا على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس. حضر عدد كبير من نجوم الكرة المصرية عزاء الراحل علاء علي نجم الزمالك السابق، المقام حالياً أمام منزل أسرة اللاعب في عين شمس الغربية.. Advertisements أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، سفر حمدي فتحي لاعب الفريق إلى ألمانيا لتلقى العلاج اللازم، بعد تعرضه لإصابة بقطع في غضروف الركبة.. أكد الجهاز الطبي لمنتخبنا الوطني بقيادة الدكتور محمد أبو العلا عدم جاهزية محمد صلاح لاعب منتخبنا ونجم ليفربول الإنجليزي الطبية لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر الجاري.. فاز فريق الإسماعيلى على المصرى البورسعيدى بهدف نظيف خلال المباراة الودية التى جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء باستاد الإسماعيلية.. شارك المغربى أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك، فى تدريبات الفريق اليوم بشكل طبيعى دون التأثر بالشد فى العضلة الضامة الذى تعرض له فى مباراة وادى دجلة الودية أمس.. تأهل البطل المصري محمد الشوربجي، المصنف الثاني عالميا لرجال الاسكواش، إلى الدور ربع النهائي ببطولة العالم الفردية للرجال، المقامة خلال الفترة بين 8 إلى 15 نوفمبر الجاري. عقد رينيه فايلر، المدير الفنى لفريق الأهلى، جلسة تنسيقية مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة على هامش المران الذى أقيم عصر اليوم، الثلاثاء، على ملعب التتش..

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