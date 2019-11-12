الاتحاد السكندري يكشف لمصراوي حقيقة إصابة الديب بالصليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق: نفى محمد إبراهيم، مدرب فريق الاتحاد السكندري، ما تردد حول إصابة كريم الديب لاعب وسط الفريق بقطع في الرباط الصليبي. وقال إبراهيم، في تصريحات خاصة لمصراوي: "اللاعب سيجري آشعة ويتبين أمره يوم الخميس المقبل". Advertisements وأضاف: "كل ما تردد حول إصابته بالصليبي ليس له أساس من الصحة تماما". ويستعد الاتحاد السكندري حاليا لمواجهة المحرق البحريني في إياب دور الـ16 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019 (البطولة العربية). يُذكر أن الاتحاد السكندري فاز في لقاء الذهاب على المحرف بثنائية نظيفة في لقاء الذهاب على ملعب برج العرب.

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