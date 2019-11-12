نيجيريا تُسقط زامبيا وتشعل المجموعة الثانية في أمم إفريقيا تحت 23 سنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

عاقب المنتخب النيجيري منافسه الزامبي على تقدمه في النتيجة وفاز عليه (3-1) في ختام الجولة الثانية من مجموعات أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

منتخب نيجيريا رفع رصيده إلى 3 نقاط ليحتل المركز الثاني خلف جنوب إفريقيا (4 نقاط) متفوقاً على كوت ديفوار الثالث (3 نقاط) بفارق الأهداف، بينما بقيت زامبيا في المؤخرة برصيد نقطة واحدة.

ملخص المباراة

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بعد بداية ساخنة ومحاولات هجومية مستمرة من زامبيا، نجح الفريق الزامبي في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 12 بعد تمريرة ذكية خلف الدفاع أسفرت عن انفراد اللاعب داكا الذي سدد كرة مرت إلى الشباك.

وجاء التعادل سريعاً عن طريق أوكونكو في الدقيقة 16 بعد عرضية من ضربة ركنية حولها لاعب نيجيريا بيمناه إلى الشباك لتعود النسور من جديد إلى المباراة.

وفي الدقيقة 65 سجل اللاعب نواكالي هدف تقدم المنتخب النيجيري من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء أرسلها مباشرة إلى شباك الفريق الزامبي.

ونجح فريق نيجيريا في إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 90 بعد انفراد تام انتهى بتسديدة مرت إلى الشباك الزامبية لينتهي اللقاء بتفوق النسور الخضراء بثلاثة أهداف مقابل هدف.