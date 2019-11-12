محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):
دافع جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري عن قائد الفريق رياض محرز الذي يعاني من قلة مشاركاته مع مانشستر سيتي الإنجليزي.
وقال بلماضي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء : "لا أريد مهاجمة مدربه في النادي جوسيب جوارديولا. لا أستهدف وضعه في موقف صعب مع فريقه. ولكن في مباراة مثل ليفربول ، أعتقد أنه كان بالإمكان الدفع به وتغيير مجرى المباراة" في إشارة لخسارة مانشستر سيتي أمام ليفربول 1 / 3 بالدوري الإنجليزي مطلع هذا الأسبوع.
وأضاف "محرز لاعب مهاري يريد لعب كل المباريات خاصة في فريق مثل السيتي الذي يملك الاستحواذ ويسمح له بتحقيق طموحاته المرتفعة".
وأشار إلى أن المنتخب الجزائري يمثل شيئا مهما لمحرز وأن اللاعب يلتحق دائما بالمنتخب ورغبته كبيرة في تسجيل الأهداف وأن يكون حاسما.
كما أكد ثقته برؤية محرز في أعلى مستوياته خلال المواجهة أمام زامبيا الخميس رغم قلة مشاركاته مع مانشستر سيتي.
كانت هذه تفاصيل خبر جمال بلماضي يدافع عن رياض محرز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.