جمال بلماضي يدافع عن رياض محرز

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

دافع جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري عن قائد الفريق رياض محرز الذي يعاني من قلة مشاركاته مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال بلماضي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء : "لا أريد مهاجمة مدربه في النادي جوسيب جوارديولا. لا أستهدف وضعه في موقف صعب مع فريقه. ولكن في مباراة مثل ليفربول ، أعتقد أنه كان بالإمكان الدفع به وتغيير مجرى المباراة" في إشارة لخسارة مانشستر سيتي أمام ليفربول 1 / 3 بالدوري الإنجليزي مطلع هذا الأسبوع.

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وأضاف "محرز لاعب مهاري يريد لعب كل المباريات خاصة في فريق مثل السيتي الذي يملك الاستحواذ ويسمح له بتحقيق طموحاته المرتفعة".

وأشار إلى أن المنتخب الجزائري يمثل شيئا مهما لمحرز وأن اللاعب يلتحق دائما بالمنتخب ورغبته كبيرة في تسجيل الأهداف وأن يكون حاسما.

كما أكد ثقته برؤية محرز في أعلى مستوياته خلال المواجهة أمام زامبيا الخميس رغم قلة مشاركاته مع مانشستر سيتي.