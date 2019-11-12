الطريق إلى الكاميرون.. مصر تتسلح بتاريخها أمام كينيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يبدأ منتخب مصر مشواره في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقررة في الكاميرون عام 2021، وذلك حين يستضيف نظيره الكيني يوم الخميس المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

المنتخب يتواجد في المجموعة السابعة للتصفيات مع كينيا، والتي تضم أيضا منتخبي جزر القمر وتوجو، اللذين يلتقيان بالجولة الأولى في العاصمة التوجولية لومي.

- نظام التصفيات:

تم توزيع المنتخبات المشاركة في التصفيات على خمسة مستويات بناء على تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي صدر في شهر يونيو الماضي، حيث شارك 44 منتخبا، أصحاب المستويات من الأول حتى الرابع، في مرحلة المجموعات بالتصفيات مباشرة، فيما اضطرت المنتخبات الثمانية، التي انضمت للمستوى الخامس، لخوض دورا تمهيديا، تأهل منه أربعة منتخبات، حتى أصبح إجمالي المنتخبات المشاركة في التصفيات 48 منتخبا.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة في مرحلة المجموعات بالتصفيات (48 فريقا) على 12 مجموعة، حيث تضم المجموعات من الأول حتى الرابع منتخب واحد من كل مستوى من المستويات الثلاثة الأولى، بالإضافة لمنتخب متأهل من الدور التمهيدي، أما بقية المجموعات الأخرى، فتضم منتخبا واحدا من كل مستوى من المستويات الأربعة للمنتخبات، ويتأهل المنتخبان أصحاب المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إلى "كان 2021" بمشاركة 24 فريقا.

- الاختبار الأول:

تعد مباراة مصر وكينيا هي الاختبار الرسمي الأول لحسام البدري المدير الفني للمنتخب، بعد توليه قيادة الفريق الوطني خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري، بعد الإقصاء من كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت بمصر، عقب الخسارة (1-0) أمام جنوب إفريقيا في دور الـ16 من المسابقة.

التأهل إلى "كان 2021" لن يكون هدفًا في حد ذاته للبدري، لكن إعادة اللقب الغائب عن خزائن المنتخب المصري منذ 2010 وتعزيز الرقم القياسي باللقب الثامن تاريخيًا يظل حلمًا للجماهير المصرية.

وعقب لقائه مع نظيره الكيني، يستعد المنتخب المصري للعب مع مضيفه منتخب جزر القمر، في مواجهة عربية ستكون الأولى بين المنتخبين يوم الإثنين المقبل.

Advertisements

وكان المنتخب خاض مباراتين وديتين تحت قيادة البدري أمام بوتسوانا وليبيريا في برج العرب، ونجح في تحقيق الفوز بنفس النتيجة (1-0) في المواجهتين، وسجل الهدفين حمدي فتحي الذي تعرض لإصابة ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

- تفوق تاريخي:

صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد سبعة ألقاب التقى أمام نظيره الكيني في 19 مواجهة تاريخيًا، وحقق منتخب مصر الفوز في 14 لقاء وتعادل في أربع مباريات مقابل الهزيمة في مباراة وحيدة.

على صعيد التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا، التقى المنتخبان في أربع مباريات، وخسر منتخب مصر في نيروبي (3-1) ذهابا قبل الانتصار إيابا (3-0) في المرحلة النهائية للتصفيات عام 1979، وتكرر الصدام بينهما عام 1981 وفاز الفراعنة (5-3) و(2-0) ذهابا وإيابا.

مناسبة وحيدة جمعت بين مصر وكينيا في كأس أمم إفريقيا عام 1988، وفاز المنتخب (3-0) في دور المجموعات، بينما تعود آخر مواجهة جمعت بينهما إلى أغسطس عام 2014، حين حقق الفراعنة الفوز بهدف نظيف سجله عمرو جمال.

- بدون صلاح:

سيتأجل الظهور الأول لمحمد صلاح نجم منتخب مصر مع حسام البدري، حيث سيستمر غيابه عن مواجهتي كينيا وجزر القمة بداعي الإصابة، بعدما فقد المنتخب خدماته في المباراتين الوديتين أمام بوتسوانا وليبيريا.

واشتكى لاعب ليفربول من إصابة الكاحل خلال مواجهة فريقه الماضية في الدوري الإنجليزي أمام مانشستر سيتي، بعدما تعرض لها أمام ليستر قبل أن تعاوده بلقاء توتنهام.

وحسب ما نشره اتحاد الكرة، فإن صلاح أكد لحسام البدري المدير الفني للمنتخب رغبته في المشاركة باللقاء، إلا أن ظروف الإصابة تحول دون ذلك.

وحضر محمد صلاح إلى معسكر منتخب مصر اليوم، الثلاثاء، لكنه لم يشارك في المران الجماعي مع بقية اللاعبين.