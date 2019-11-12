الأهلي: حمدي فتحي يسافر إلى ألمانيا للعلاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

يسافر حمدي فتحي لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي إلى ألمانيا لتلقى العلاج، على خلفية الإصابة التي تعرض لها خلال تواجده في معسكر منتخب مصر.

حمدي، تعرض لإصابة بقطع في غضروف الركبة خلال وجوده في معسكر المنتخب الوطني، والذي يستعد لمواجهتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2021 والتي ستقام في الكاميرون.

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وأكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن اللاعب سيسافر إلى ألمانيا لتلقى العلاج اللازم.

وأوضح، أن الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب حمدي فتحي، كشفت عن تعرضه لقطع في غضروف الركبة وخضوعه للجراحة.

يذكر أن، فتحي شارك في أخر ظهور للمنتخب المصري أمام ليبيريا وسجل هدف الفوز، مثلما فعل في مواجهة بوتسوانا ليقدم نفسه دولياً بشكل لافت للأنظار.