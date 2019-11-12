بعثة كينيا تصل مصر وتنتظر "لاعب توتنهام" في الأسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

وصلت بعثة منتخب كينيا إلى القاهرة استعدادا لمواجهة منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويستضيف منتخب مصر نظيره الكيني يوم الخميس المقبل على ملعب برج العرب، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السابعة للتصفيات.

وأفاد موقع "the-star" أن بعثة كينيا لم تشهد حضور كل من قائد الفريق فيكتور وانياما لاعب توتنهام الإنجليزي ومايكل أولونجا لاعب كاشيوا ريسول الياباني وأيوب تيمبي لاعب بكين الصيني، بجانب مجموعة من اللاعبين الآخرين الذين يلعبون في أوروبا.

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ومن المقرر أن يلتحق هؤلاء اللاعبين ببعثة الفريق والتوجه إلى الإسكندرية حيث تُقام المباراة، وكان هناك أزمة في حضور اللاعب بونيفاس موتشيري الذي يتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية مع فريق إف سي جولدن ستايت الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة.

وقال كين أوكاكا، المتحدث الرسمي لمنتخب كينيا: "لقد تواصل الاتحاد مع نادي اللاعب، ولا نتوقع أي عائق أمام انضمامه إلى زملائه في مصر".

منتخب كينيا شارك في كأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر، وودع المسابقة من دور المجموعات بعد احتلال المركز الثالث في المجموعته التي تصدرها منتخب الجزائر، بطل المسابقة.

يذكر أن الاتحاد الكيني عانى من مشاكل مالية في الفترة الحالية، مما أدى إلى تهديد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتجميده واستبعاده من تصفيات أمم أفريقيا.