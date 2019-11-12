اتحاد الكرة يُعلن عدم جاهزية صلاح لكينيا وجزر القمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تأكد غياب محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، عن مواجهتي منتخب بلاده أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا 2021.

وأكد محمد أبو العلا، طبيب المنتخب، عدم جاهزية محمد صلاح لاعب منتخبنا ونجم ليفربول الإنجليزي لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر، بعد الكشف عليه واجراء الفحوصات المكثفة عليه.

ومن جانبه، أكد صلاح على رغبته في المشاركة في المباراتين لولا ظروف الإصابة والتي تحتاج الي فترة علاج للتعافي.

وفي وقت سابق، حضر صلاح للمعسكر صباح اليوم بعد وصوله للقاهرة في ساعة متأخرة من مساء أمس وشاهد التدريبات المسائية التي خاضها الفريق علي ملعب برج العرب.