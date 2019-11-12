مران الزمالك.. مشاركة أشرف بن شرقي.. وراحة لحازم إمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي بميت عقبة، استعدادا لخوض مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة.
وأفاد مراسل الخليج 365، بأن مران الزمالك شهد عقد جلسة بين الصربي ميتشو المدير الفني للفريق ومحمد عبد الغني مدافع الفريق في حضور احمد عبد الرؤوف المدرب المساعد.
وخلال الجلسة بين المدرب واللاعب، طلب ميتشو من مدافع الزمالك تنفيذ بعض التعليمات خلال التدريبات عبارة عن التمركز الصحيح في منطقة الجزاء وبعض الواجبات الدفاعية.
ولم يشارك حازم إمام الظهير الأيمن لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن التدريبات، بعدما حصل على راحة بإذن من الجهاز الفني للفريق.
واكتفى اللاعب ببعض التدريبات البدنية في صالة الجيمانيزيوم داخل نادي الزمالك.
وتواجد المغربي أشرف بن شرقي في تدريبات الزمالك، وشارك بشكل طبيعي دون التأثر بالشد في العضلة الضامة الذي تعرض له في مباراة وادي دجلة الودية أمس.
وشارك الحارس محمد أبو جبل، في التقسيمة مع بقية اللاعبين، رغم أن الفريق أدى تدريبات خفيفة بالكرة حيث ظهر أبوجبل كلاعب.
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