الإسماعيلي يشتري جهاز استشفائي للاعبيه

اشترى النادي الإسماعيلي جهازا طبيا جديدا للاعبي فريق الكرة الأول، من أجل استشفاء اللاعبين من الاصابات سريعا.
وقام الجهاز الطبي في استيراد جهاز game ready لسرعة علاج اللاعبين وعلاج الاصابات وخضع محمد الشاميلاعب الفريق لجسة بالجهاز وكان له نتائج إيجابية في اليوم الاول له.
ويتكون الجهاز الطبي بالاسماعيلي من كلا من اكرم عبدالعزيز رئيس الجهاز، ناصرهريدي وأيمن عوض الله وإسلام محسن.
وعلي ناحية اخري، منح الصربي ميودراج يسيتش المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي راحة سلبية للاعبي الفريق لمدة 24 ساعة عقب لقاء المصري البورسعيدي الذي جمع بينهم اليوم ودياً وانتهي بفوز الدراويش بهدف دون رد.
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