باتسون داكا أفضل لاعب في مباراة زامبيا ونيجيريا

حصل باتسون داكا لاعب منتخب زامبيا الأولمبي على لقب الأفضل في مباراة فريقه أمام نيجيريا التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على ملعب السلام في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بكأسالأمم الأفريقية تحت 23 عاما انتهت بفوز النسور بثلاثة أهداف لهدف.
وتحتضن مصر البطولة خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبرالجاري، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020.
وقال داكا تعليقا على الجائزة : " تمنيت الفوز أكثر من التتويج بلقب الأفضل لكن الفرصة مازالت أمامنا للتأهل للدور المقبل وسنبذل قصارى جهدنا للفوز على كوت ديفوار".
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