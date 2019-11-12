نيجيريا تقسو على زامبيا بثلاثية بأمم أفريقيا تحت 23 عام

حقق منتخب نيجيريا فوزًا ثمينًا على نظيره الزامبي بثلاثية مقابل هدفن وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم الثلاثاء على ملعب السلام بالقاهرة، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس أمم إفريقيا التي تحتضن فعاليتها مصر.

بادر منتخب زامبيا بالتسجيل مبكرًا في الدقيقة

12 عن طريق بوستون داكا، فيما سجل ثلاثية منتخب نيجيريا كل من أورجي أوكونكو وكليشي نواكالي وتايوو اونيي في الدقائق 16، 65، 93.

بهذه النتيجة يحتل منتخب نيجيريا وصافة ترتيب المجموعة الثانية بأمم إفريقيا

تحت 23 عاما خلف جنوب إفريقيا متصدر المجموعة، بينما يأتي منتخب كوت ديفوار ثالثا برصيد 3 نقاط، ويتذيل زامبيا الترتيب بنقطة واحدة.

جدير بالذكر أن منتخب نيجيريا يصطدم بنظيره الجنوب إفريقي يوم الجمعة المقبل في تمام الثامنة مساءًا على ستاد السلام في الجولة الثالة والأخيرة من مرحلة المجموعات، كما يواجه كوت ديفوار نظيره الزامبي بنفس التوقيت.