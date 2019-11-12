شوقي غريب يحمس للاعبي المنتخب الأولمبي قبل مواجهة الكاميرون

عقد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، جلسة مع لاعبيه لحثهم على تقديم أفضل ما لديهم خلال مباراة الكاميرون والمحدد لها يوم الخميس المقبل.

وأكد شوقي غريب خلال المحاضرة انهم قدموا أداء رائع أمام منتخب غانا

بعد الفوز بثلاث أهداف مقابل هدفين، إلا أن الجماهير المصرية تنتظر منهم المزيد من التألق أمام الكاميرون.

وقال غريب للاعبين :"أنتم رجالة" وهو ما شهد عليه الجميع

خلال مباراة غانا بعد تنفيذ خطته داخل الملعب.

واستأنف المنتخب تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمواجهة الكاميرون المقرر لها الخميس المقبل في ختام دور المجموعات من المجموعة الأولي بكأس الأمم الإفريقية تحت ٢٣ عام.

منتخب مصر ضمن الصعود الي دور الاربعة، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد ٦ نقاط.