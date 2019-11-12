مدرب المنتخب الأولمبي: مواجهة الكاميرون صعبة

أكد وائل رياض "شيتوس" المدرب المساعد لمنتخب مصر الأولمبي، على صعوبة مواجهة الكاميرون المقرر لها مساء الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية التي تحتضنها مصر حتي ٢٢ نوفمبر الجارى.

قال رياض في تصريحات خاصة "أبارك لجمهور مصر علي الصعود إلى الدور التالى من البطولة، لكننا لم نحقق الهدف المطلوب حتي الان، ونسعي للفوز باللقاء من أجل الصعود كأول المجموعة، وتحقيق العلامة الكاملة".

وتابع "الروح التي ظهرت علي اللاعبين خلال مواجهة غانا، ناتجة عن عمل

طويل للجهاز الفني منذ عام ونصف، حيث لعبنا كل مبارياتنا بنفس الروح حتي المباريات الودية".

مدرب المنتخب أشار إلي أن بداية البطولة أمام مالى كانت صعبة، لاسيما أن اللاعبين لم يسبق لهم اللعب علي استاد القاهرة وسط هذا الحشد الجماهيرى، موضحًا أن الأداء شهد تحسن في المواجهة الثانية أمام غانا، بعد ما نجح اللاعبون في العودة بعد التأخر مرتين، وتحقيق الفوز فى النهاية.

رياض قلل من تأثير الغيابات، علي أداء المنتخب خلال اللقاء المقبل، مؤكدًا أن جميع اللاعبين المقيدين في قائمة المنتخب جاهزين للعب.

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الفراعنة الصغار سيفتقدون لخدمات عمار حمدي خلال مواجهة الكاميرون، بسبب الإيقاف لحصوله علي بطاقتين صفراوتين، وكذلك ناصر ماهر للإصابة.

مدرب المنتخب قال "لا توجد أزمة في مركز صناعة اللعب، لاسيما في ظل غياب عمار حمدي وإصابة ناصر ماهر، هناك أكثر من لاعب قادر علي شغل المركز".

شيتوس اختتم كلامه رافضًا الكشف عن امكانية وجود تغييرات على التشكيل الأساسي للمنتخب خلال اللقاء المقبل، مؤكدًا أن الجهاز الفني سيجتمع من أجل اختيار الأفضل.

منتخب مصر كان قد ضمن الصعود الي دور الاربعة، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد ٦ نقاط.