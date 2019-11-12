أحمد عبدالله يؤازر لاعبي المنتخب الأولمبي قبل مواجهة الكاميرون

حرص أحمد عبدالله عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على التواجد بتدريبات المنتخب المصري الأوليمبي، لؤازرتهم اللاعبين قبل مواجهة الكاميرون الخميس المقبل.

وخضع اللاعبون لتدريبات استشفائية، تحت إشراف وائل رياض "شيتوس" المدرب المساعد للمنتخب.

واستأنف المنتخب تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمواجهة الكاميرون المقرر لها الخميس المقبل

في ختام دور المجموعات من المجموعة الأولي بكأس الأمم الإفريقية تحت ٢٣ عام. منتخب مصر ضمن الصعود الي دور الاربعة، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد ٦ نقاط.